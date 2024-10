Aggredisce i poliziotti con un coltello, uomo ucciso dagli agenti alla stazione di Verona (Di domenica 20 ottobre 2024) La terribile sequenza nelle prime ore della mattinata di domenica 20 ottobre, intorno alle 7. La tragedia davanti all'ingresso della stazione di Porta Nuova quando l'uomo sarebbe stato fermato dagli agenti di pattuglia per un controllo ma li avrebbe aggrediti. Fanpage.it - Aggredisce i poliziotti con un coltello, uomo ucciso dagli agenti alla stazione di Verona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La terribile sequenza nelle prime ore della mattinata di domenica 20 ottobre, intorno alle 7. La tragedia davanti all'ingresso delladi Porta Nuova quando l'sarebbe stato fermatodi pattuglia per un controllo ma li avrebbe aggrediti.

Verona : aggredisce gli agenti con un coltello - ucciso dalla Polizia in stazione - Dopo essersi dileguato per un breve periodo, l’uomo è tornato alla stazione ferroviaria. Successivamente, l’aggressore ha raggiunto la stazione di Porta Nuova e, in stato di alterazione, ha iniziato a distruggere la biglietteria, la tabaccheria e alcune auto parcheggiate nell’area circostante. Danneggiamenti e aggressioni prima della sparatoria La vicenda ha avuto inizio intorno alle 5:00 del ... (Ilfaroonline.it)

Aggredisce i vigili e davanti alla stazione cerca di accoltellare i poliziotti : uno degli agenti spara e uccide l'uomo - VERONA - Ucciso a colpi di pistola alla stazione ferroviaria. La città di Verona si è svegliata con un fatto di sangue questa mattina, 20 ottobre. L'uomo, a quanto si apprende,... (Ilgazzettino.it)

