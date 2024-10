Addio Adamo Dionisi boss di Suburra

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 12.20 E' morto a 59 anni,attore noto per il ruolo delManfredi Anacleti nel film e nella serie "'.Si è spento dopo una lunga malattia Nato a Roma nel 1965, era stato uno dei capi degli ultrà della Lazio. Finito in carcere per droga, da detenuto aveva scoperto la passione per la recitazione Esordisce al cinema con "Chi nasce tondo".Recita anche per Francesco Bruni in "Scialla", con Virzì in "Tutti i santi giorni", in "Dogman" di Garrone ed "Enea" di Pietro Castellitto.