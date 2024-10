A che ora Arnaldi-Carballes Baena, ATP Basilea 2024: programma, tv, streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) Matteo Arnaldi affronterà Roberto Carballes Baena al primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver perso contro il russo Daniil Medvedev ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sarà chiamato a fronteggiare il rognoso spagnolo, che ha perso agli ottavi di finale di Anversa contro l’australiano Alex de Minaur. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento all’avversario di turno. Il ligure, numero 36 del mondo, incrocerà l’iberico, numero 54 del ranking ATP. Oasport.it - A che ora Arnaldi-Carballes Baena, ATP Basilea 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Matteoaffronterà Robertoal primo turno del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sull’IWB Court 1, dove ildi giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver perso contro il russo Daniil Medvedev ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sarà chiamato a fronteggiare il rognoso spagnolo, che ha perso agli ottavi di finale di Anversa contro l’australiano Alex de Minaur. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento all’avversario di turno. Il ligure, numero 36 del mondo, incrocerà l’iberico, numero 54 del ranking ATP.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A che ora Arnaldi-Carballes Baena, ATP Basilea 2024: programma, tv, streaming - Matteo Arnaldi affronterà Roberto Carballes Baena al primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. L'appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il terzo ... (oasport.it)

Atp 250 Basilea, il tabellone: Arnaldi l’unico azzurro al via: - Il tennista sanremese affronterà al debutto Roberto Carballes Baena. Guida il seeding Andrey Rublev È stato sorteggiato il tabellone principale dello Swiss Indoors Basel, il torneo ATP 500 in programm ... (tennisitaliano.it)

ATP Vienna, dopo la rinuncia di Sinner tocca a Berrettini: Musetti sfida Sonego in un derby inedito. Arnaldi va a Basilea - Matteo Berrettini riparte dal torneo di Vienna a cui Sinner ha rinunciato per il Six Kings Slam, in Austria sarà derbry tra Sonego e Musetti. Arnaldi invece sceglie Basilea ... (sport.virgilio.it)