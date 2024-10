Via Sebastiano Catania, travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo è morto dopo essere stato investito, in serata,in via Sebastiano Catania. Secondo le prime testimonianze, il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due Cataniatoday.it - Via Sebastiano Catania, travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo è morto dopo essere stato investito, in serata,in via. Secondo le prime testimonianze, il pedone stavando laquando è stato investito da un’. L’mobilista si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania, auto investe e uccide un pedone - Questa sera, intorno alle 19, un pedone, mentre stava attraversando la strada, è stato investito da un’autovettura in via Sebastiano Catania a Catania. L’impatto è stato violentissimo ed il pedone in ... (gazzettinonline.it)

Catania, pedone travolto da una macchina. Le sue condizioni sarebbero gravi - Un uomo è stato travolto da una macchina questa sera. L’incidente è avvenuto lungo via Sebastiano Catania, arteria del capoluogo etneo. Il pedone, secondo quanto diffuso dal sito 95047, stava attraver ... (meridionews.it)

Centrato da un’auto mentre attraversa: un morto in via Sebastiano Catania a Nesima - Una persona è morta in un Incidente mortale che si è verificato in serata in via Sebastiano Catania nel quartiere Nesima a Catania. Secondo una prima ricostruzione la vittima statava attraversando qua ... (lasicilia.it)