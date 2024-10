Venom: The Last Dance, ci saranno “storie di altri Simbionti”. Tom Hardy: “Vorrei combattere Spider-Man” (Di sabato 19 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, ci saranno “storie di altri Simbionti”. Tom Hardy: “Vorrei combattere Spider-Man” Sony ha dedicato a Venom: The Last Dance la parte conclusiva del suo panel al New York Comic Con in svolgimento in questi giorni nella Grande Mela. Hanno partecipato all’incontro Tom Hardy, anche sceneggiatore del film, la regista/sceneggiatrice Kelly Marcel, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. “È triste vederlo andare via”, ha detto Hardy riguardo al suo ultimo giro come antieroe. Marcel ha spiegato “partiamo sempre dai fumetti e dai libri, inizia sempre da lì”. Tom Hardy ha dimostrato grande attaccamento al ruolo, nonostante negli anni sia stato noto principalmente per ruoli in film più piccoli. L’attore ha dichiarato di sentirsi molto legato a Eddie Brock, perché lo ha coinvolto a livello personale, come personaggio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 19 ottobre 2024): The, cidi”. Tom: “-Man” Sony ha dedicato a: Thela parte conclusiva del suo panel al New York Comic Con in svolgimento in questi giorni nella Grande Mela. Hanno partecipato all’incontro Tom, anche sceneggiatore del film, la regista/sceneggiatrice Kelly Marcel, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. “È triste vederlo andare via”, ha dettoriguardo al suo ultimo giro come antieroe. Marcel ha spiegato “partiamo sempre dai fumetti e dai libri, inizia sempre da lì”. Tomha dimostrato grande attaccamento al ruolo, nonostante negli anni sia stato noto principalmente per ruoli in film più piccoli. L’attore ha dichiarato di sentirsi molto legato a Eddie Brock, perché lo ha coinvolto a livello personale, come personaggio.

“Venom : The Last Dance” - il film dal 24 al 27 ottobre - Per maggiori informazioni visitare il sito www. Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. ucicinemas. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Venom: The Last Dance vede Tom Hardy tornare a interpretare uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. (Lopinionista.it)

In arrivo omaggi da UCI Cinemas per Venom : The Last Dance - Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. In Italia Venom 3 sarà disponibile dal 24 ottobre 2024. Venom: The Last Dance è in arrivo nelle sale del circuito UCI Cinemas, e con esso anche le classiche iniziative pensate per gli appassionati. (Universalmovies.it)

Venom : The Last Dance - svelato il rating ufficiale ma non è quello che si sperava - Anche le “intense sequenze di violenza e azione” e il “linguaggio forte” hanno contribuito alla decisione dell’MPA di assegnare al film una classificazione PG-13. Il film è interpretato da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Nonostante la violenza sia stata in qualche modo attenuata, siamo lieti di vedere che ci sono ancora alcune ... (Cinefilos.it)