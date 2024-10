Usa, dichiarato morto ma si risveglia mentre stanno per asportargli gli organi (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo del Kentucky, negli Stati Uniti, ha vissuto un’esperienza agghiacciante: dopo essere stato dichiarato cerebralmente morto a causa di un arresto cardiaco, si è risvegliato proprio mentre erano in corso le procedure per il prelievo degli organi. La sua famiglia ha condiviso questa incredibile storia con i media. Secondo quanto riportato dal Guardian e da vari organi di stampa locali, le autorità statali e federali stanno indagando sul caso di Anthony Thomas “TJ” Hoover II. Gli ufficiali del sistema di donazione e espianto di organi statunitense affermano che esistono già misure di sicurezza per evitare tali eventi, ma la famiglia di Hoover richiede una revisione delle procedure. La sorella di Hoover, Donna Rhorer, ha raccontato che l’incidente risale a ottobre 2021. Thesocialpost.it - Usa, dichiarato morto ma si risveglia mentre stanno per asportargli gli organi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo del Kentucky, negli Stati Uniti, ha vissuto un’esperienza agghiacciante: dopo essere statocerebralmentea causa di un arresto cardiaco, si èto proprioerano in corso le procedure per il prelievo degli. La sua famiglia ha condiviso questa incredibile storia con i media. Secondo quanto riportato dal Guardian e da varidi stampa locali, le autorità statali e federaliindagando sul caso di Anthony Thomas “TJ” Hoover II. Gli ufficiali del sistema di donazione e espianto distatunitense affermano che esistono già misure di sicurezza per evitare tali eventi, ma la famiglia di Hoover richiede una revisione delle procedure. La sorella di Hoover, Donna Rhorer, ha raccontato che l’incidente risale a ottobre 2021.

