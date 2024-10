Tre giovani atleti di Cerveteri convocati per il trofeo delle province a Roma il 27 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 27 ottobre prossimo, l’impianto Paolo Rosi di Roma ospiterà il trofeo delle province, un’importante competizione atletica che vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il territorio. Tra gli atleti selezionati per rappresentare la provincia di Roma ci saranno tre promettenti ragazzi del vivaio dell’atletica Cerveterana: Alessio Fantini, Raniero Lombardi e Agnese Montini. Questi giovani sportivi, allenati presso l’impianto E. Galli di Cerveteri, hanno dimostrato notevoli capacità nelle rispettive discipline, rendendoli candidati per ben figurare in questa manifestazione di alto livello. Gli atleti convocati: un talento in crescita Alessio Fantini e Raniero Lombardi, entrambi classe 2010, saranno impegnati nelle competizioni del 1200 e 600 metri, rispettivamente. Gaeta.it - Tre giovani atleti di Cerveteri convocati per il trofeo delle province a Roma il 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 27prossimo, l’impianto Paolo Rosi diospiterà il, un’importante competizioneca che vedrà la partecipazione ditalenti provenienti da tutto il territorio. Tra gliselezionati per rappresentare la provincia dici saranno tre promettenti ragazzi del vivaio dell’ca Cerveterana: Alessio Fantini, Raniero Lombardi e Agnese Montini. Questisportivi, allenati presso l’impianto E. Galli di, hanno dimostrato notevoli capacità nelle rispettive discipline, rendendoli candidati per ben figurare in questa manifestazione di alto livello. Gli: un talento in crescita Alessio Fantini e Raniero Lombardi, entrambi classe 2010, saranno impegnati nelle competizioni del 1200 e 600 metri, rispettivamente.

