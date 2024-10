Tra le proiezioni di Roma 2024 arriva Eterno Visionario di Placido, Mortensen star di una Masterclass (Di sabato 19 ottobre 2024) Il programma di sabato 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma vede protagonisti Danny DeVito e Viggo Mortensen, in programma i nuovi film di Michele Placido e Uberto Pasolini. La giornata di sabato 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 sarà all'insegna di due grandi stelle del cinema come Viggo Mortensen e Danny DeVito, ospite di Alice nella città , che parleranno della propria carriera e interagiranno con il pubblico, per la gioia dei fan di tutte le età . Il programma propone inoltre molte anteprime, come Eterno Visionario diretto da Michele Placido e The Return del regista Uberto Pasolini. Le Masterclass Viggo Mortensen, dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera, ritornerà come protagonista di una Masterclass alle ore 16, presso la Sala Sinopoli. L'attore e regista parlerà della Movieplayer.it - Tra le proiezioni di Roma 2024 arriva Eterno Visionario di Placido, Mortensen star di una Masterclass Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il programma di sabato 19 ottobre alla Festa del Cinema divede protagonisti Danny DeVito e Viggo, in programma i nuovi film di Michelee Uberto Pasolini. La giornata di sabato 19 ottobre alla Festa del Cinema disarà all'insegna di due grandi stelle del cinema come Viggoe Danny DeVito, ospite di Alice nella città , che parleranno della propria carriera e interagiranno con il pubblico, per la gioia dei fan di tutte le età . Il programma propone inoltre molte anteprime, comediretto da Michelee The Return del regista Uberto Pasolini. LeViggo, dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera, ritornerà come protagonista di unaalle ore 16, presso la Sala Sinopoli. L'attore e regista parlerà della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 07 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA VIABILITÀ è SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA RGIONE AD ECCEZIONE DEDLL’ A1 FIRENZE-ROMA DOVE SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANO ROMANO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 07 : 30 - it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma bentrovate l’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale sulla A1 milano-napoli 3 km di coda per un incidente tra Ponzano Romano il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma diramato ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 19-10-2024 ore 07 : 10 - romadailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con le notizie principali di oggi il corpo del leader di amarsi gli anni in bar potrebbe essere utilizzato come merce di scambio in cambio del rilascio degli origami trattenuti lo affermano fonti italiane la CNN i resti della mente dell’attacco del 7 ottobre 2023 sono attualmente detenuto in ... (Romadailynews.it)