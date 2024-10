Tovena in festa (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal 12 al 31 Ottobre 2024 vi aspettiamo a Tovena per la “Secolare fiera franca e festeggiamenti dei santi Simone e Giuda”!Durante tutto il periodo ci sarà uno stand enogastronomico dove potrete gustare la tipica "trippa alla tovenese", preparata secondo le antiche ricette locali. Lungo le Vie Trevisotoday.it - Tovena in festa Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal 12 al 31 Ottobre 2024 vi aspettiamo aper la “Secolare fiera franca e festeggiamenti dei santi Simone e Giuda”!Durante tutto il periodo ci sarà uno stand enogastronomico dove potrete gustare la tipica "trippa alla tovenese", preparata secondo le antiche ricette locali. Lungo le Vie

