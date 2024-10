Torino, Vanoli in conferenza stampa pre Cagliari: le dichiarazioni LIVE del tecnico (Di sabato 19 ottobre 2024) Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Cagliari Torino, tutta l’intervista del tecnico alla vigilia del match valido per l’ottava giornata di Serie A L’attesa è quasi terminata. Smaltiti gli impegni con le nazionali e la conseguenziale pausa del campionato, domani sera Paolo Vanoli tornerà in campo per l’atteso incontro Cagliari Torino. Appuntamento alle 18 Calcionews24.com - Torino, Vanoli in conferenza stampa pre Cagliari: le dichiarazioni LIVE del tecnico Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Paoloinprima di, tutta l’intervista delalla vigilia del match valido per l’ottava giornata di Serie A L’attesa è quasi terminata. Smaltiti gli impegni con le nazionali e la conseguenziale pausa del campionato, domani sera Paolotornerà in campo per l’atteso incontro. Appuntamento alle 18

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - Vanoli punta il Cagliari : ballottaggio di formazione e il super dato sui biglietti del settore ospiti - Cagliari Torino si avvicina, ballottaggio di formazione per Paolo Vanoli, mentre stupisce il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti Finalmente ci siamo, dopo due interminabili settimane legate alla ‘consueta’ sosta per le Nazionali, Paolo Vanoli è ora pronto a scendere in campo. Nel mirino Cagliari Torino, match offerto dal palinsesto della giornata numero 8 […]. (Calcionews24.com)

Torino - Vanoli chiude agli svincolati : le mosse per sostituire Zapata|Serie A - LE SOLUZIONI PER IL PRESENTE – Nei prossimi due mesi e mezzo, fino all’apertura della sessione invernale del calciomercato, la coppia di attaccanti titolare nel Torino sarà quindi quella composta da Ché Adams e Antonio Sanabria, che fino a questo momento si sono sempre alternati come spalla proprio di Zapata. (Justcalcio.com)

Torino - Vanoli chiude agli svincolati : le mosse per sostituire Zapata - Il Torino ha perso per tutto il resto della stagione Duvan Zapata ma, almeno per il momento, non si muoverà sul mercato alla ricerca di un... (Calciomercato.com)