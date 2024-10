Oasport.it - Tabellone ATP Vienna 2024: subito derby Sonego-Musetti, Darderi per l’ultimo ballo di Thiem

(Di sabato 19 ottobre 2024) Prima volta dal 2019 senza Jannik Sinner per l’ATP 500 di. L’altoatesino, che ha sempre giocato questo torneo fin dall’anno in cui è emerso di prepotenza sul circuito, questa volta salta un giro dopo aver conquistato il titolo nel 2023. Dopo l’esibizione saudita Six Kings Slam per lui ci sarà la combinazione che va da Parigi-Bercy alle ATP Finals e alla Coppa Davis. La rappresentanza italiana, però, resta foltissima. E anche per questo arriva quasi inevitabile un, e che: quello tra omonimi, Lorenzoe Lorenzo. Sebbene a livello ufficiale non esistano precedenti, i più attenti ricorderanno che nel 2020 furono organizzati, in fase di rientro all’agonismo quando il Covid dilagava, i campionati italiani, ormai caduti in disuso da tre lustri.