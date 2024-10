Superbike, a Jerez de la Frontera Nicolò Bulega conquista l’ultima pole position del 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà Nicolò Bulega a scattare dalla pole position di Gara-1 e della Superpole race nel round di Jerez de la Frontera del Mondiale Superbike, ultimo atto del campionato 2024 della categoria iridata dedicata alle derivate di serie. Il centauro del Team Ducati Aruba.it ha realizzato il tempo di 1’37”596. Ad accompagnarlo in prima fila ci saranno Toprak Razgatlioglu (Bmw) e Alex Lowes (Kawasaki), autori rispettivamente del secondo (1’38”202) e terzo (1’38”302) crono. Seconda linea per Danilo Petrucci (Ducati Barni), Iker Lecuona (Honda Hrc) e Andrea Locatelli (Yamaha). Per quanto riguarda gli altri italiani, Michael Ruben Rinaldi (Ducati Motocorsa) scatterà alla nona casella, Andrea Iannone (Ducati GoEleven) dall’undicesima, Axel Bassani (Kawasaki) dalla quattordicesima e Alessandro Del Bianco (Yamaha) dalla ventunesima. Oasport.it - Superbike, a Jerez de la Frontera Nicolò Bulega conquista l’ultima pole position del 2024 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Saràa scattare dalladi Gara-1 e della Superrace nel round dide ladel Mondiale, ultimo atto del campionatodella categoria iridata dedicata alle derivate di serie. Il centauro del Team Ducati Aruba.it ha realizzato il tempo di 1’37”596. Ad accompagnarlo in prima fila ci saranno Toprak Razgatlioglu (Bmw) e Alex Lowes (Kawasaki), autori rispettivamente del secondo (1’38”202) e terzo (1’38”302) crono. Seconda linea per Danilo Petrucci (Ducati Barni), Iker Lecuona (Honda Hrc) e Andrea Locatelli (Yamaha). Per quanto riguarda gli altri italiani, Michael Ruben Rinaldi (Ducati Motocorsa) scatterà alla nona casella, Andrea Iannone (Ducati GoEleven) dall’undicesima, Axel Bassani (Kawasaki) dalla quattordicesima e Alessandro Del Bianco (Yamaha) dalla ventunesima.

Superbike - Jerez ospita l’ultimo atto della stagione. Razgatlioglu a un passo dal Mondiale - Bulega spera in un miracolo - Il turco ha dominato il campionato (17 successi di manche e 24 podi su 27 gare disputate) e merita di chiudere la stagione in bellezza, ma a causa dei tanti punti persi per la sua assenza in Francia e a Cremona dovrà fare attenzione a non commettere errori nell’ultimo round di Jerez. Per non dover fare calcoli sui piazzamenti di Bulega, a Toprak basta collezionare 16 punti nell’arco del weekend ... (Oasport.it)