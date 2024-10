Stile Hygge: le regole danesi per vivere felici (Di sabato 19 ottobre 2024) Life&People.it Lo Stile Hygge (pronunciato “hu-gah”) è diventato negli ultimi anni termine molto popolare che ha catturato l’immaginazione di architetti e filosofi di tutto il mondo. Di origine danese, Hygge rappresenta uno Stile di vita che si concentra sulla creazione di un ambiente accogliente e confortevole, che favorisce benessere interiore e felicità. Sebbene sia difficile tradurre l’esatta essenza del termine Hygge in altre lingue, il concetto centrale ruota attorno all’apprezzamento dei momenti semplici e alla capacità di trovare gioia nelle piccole cose quotidiane. In un mondo sempre più frenetico e complesso, il desiderio di ritrovare calma, comfort e intimità è diventato universale. L’Hygge non riguarda il lusso o il possesso di oggetti materiali, ma piuttosto il saper creare atmosfere intime e calde che promuovono una sensazione di serenità e connessione. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Life&People.it Lo(pronunciato “hu-gah”) è diventato negli ultimi anni termine molto popolare che ha catturato l’immaginazione di architetti e filosofi di tutto il mondo. Di origine danese,rappresenta unodi vita che si concentra sulla creazione di un ambiente accogliente e confortevole, che favorisce benessere interiore età. Sebbene sia difficile tradurre l’esatta essenza del terminein altre lingue, il concetto centrale ruota attorno all’apprezzamento dei momenti semplici e alla capacità di trovare gioia nelle piccole cose quotidiane. In un mondo sempre più frenetico e complesso, il desiderio di ritrovare calma, comfort e intimità è diventato universale. L’non riguarda il lusso o il possesso di oggetti materiali, ma piuttosto il saper creare atmosfere intime e calde che promuovono una sensazione di serenità e connessione.

