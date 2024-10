Gaeta.it - Sostituzione motori fossili con elettrici: il nuovo incentivo per la nautica da diporto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore delladariceve un ulteriore supporto attraverso un provvedimento volto a promuovere la sostenibilità ambientale. Confindustria, in collaborazione con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato vita a un’iniziativa per incentivare la rottamazione deiendotermici in favore di soluzioni elettriche. Questo provvedimento è parte di un ampio disegno di legge finalizzato alla valorizzazione del made in Italy e offre nuovi contributi economici per il settore. Dettagli deldecreto ministeriale Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato un decreto che istituisce un fondo per ladeia combustione interna delle imbarcazioni.