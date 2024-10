Si sveglia pochi istanti prima del prelievo di organi | l’incubo di un uomo dichiarato morto

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Èpeggiore di tutti, giusto? Essere vivi durante un intervento chirurgico e sapere che qualcuno ti taglierà e ti toglierà le parti del corpo?”. Fa venire i brividi il racconto di Donna Rhorer, la sorella di Anthony Thomas “TJ” Hoover II. Il 36enne era statocerebralmentedopo il ricovero per una overdose e i chirurghi si erano recati al Baptist Health Richmond Hospital, nel Kentucky, per rimuovere i suoinell’ottobre 2021, rivelano la sorella ed ex dipendenti della Kentucky Organ Donor Affiliates, l’associazione che avrebbe beneficiato della donazione. Quando i medici sono andati a verificare la salute del suo cuore in vista del trapianto, Hoover si è rianimato. “Si dimenava sul tavolo”, ha raccontato una ex dipendente, sostenendo che il paziente era semplicemente sedato.