Roma-Inter domenica 20 ottobre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici I nerazzurri ritrovano Barella

Il campionato che torna dalla seconda sosta per le nazionali punta i riflettori sull'Olimpico e tra Roma e Inter sarà uno scontro diretto tra due squadre che cercano risposte alle domande che hanno affollato la testa di Juric e Inzaghi nelle ultime due settimane. L'allenatore dei giallorossi si trova al centro della classifica, non distante

Roma - Juric : “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” - (Adnkronos) – Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida all’Inter, in programma alle 20. Contro di loro tutto deve essere perfetto, tutti devono essere concentrati. Juric Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Stanno bene”. (Seriea24.it)

Inter - Inzaghi avvisa : “Conosco Juric - con la Roma servirà una grande partita” - La sosta non ci deve influenzare: veniamo da tre vittorie e dobbiamo proseguire nel nostro percorso”. Sono molto soddisfatto: qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno, ma il mio obiettivo è portarli tutti a giocarsi le proprie partite nel migliore dei modi. Ma in questo momento l’unico pensiero è prepararsi bene per la partita con la Roma. (Seriea24.it)

Roma-Inter : orario - dove vederla - formazioni e tutte le informazioni - Limitare quel piede è veramente molto difficile, ha un piede fantastico ed è diventato un giocatore totale. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti. LIVE tutte le notizie della partita tra Roma-Inter (ore 20. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Asllani ha avuto ieri una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà. (Inter-news.it)