Rifiuti nei prati, urinano davanti al supermercato: nei guai operai e titolare di una ditta (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia Locale della Val Sabbia ha denunciato alla Procura della Repubblica tre dipendenti e la titolare di una ditta del Lodigiano, che, da lungo tempo, gettavano in zone limitrofe a un supermercato di Gavardo oggetti che trovavano nei pressi o all'interno dei loro contenitori adibiti alla Bresciatoday.it - Rifiuti nei prati, urinano davanti al supermercato: nei guai operai e titolare di una ditta Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia Locale della Val Sabbia ha denunciato alla Procura della Repubblica tre dipendenti e ladi unadel Lodigiano, che, da lungo tempo, gettavano in zone limitrofe a undi Gavardo oggetti che trovavano nei pressi o all'interno dei loro contenitori adibiti alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Paura nel supermercato a Rimini - banditi massacrano il titolare del Conad per un conto di 16 euro - Il Far West si è scatenato domenica scorsa, di prima mattina, facendo accorrere sul posto gli agenti delle Volanti della polizia di Stato. Il parapiglia si sposta in strada: i malviventi scappano sul lungomare Tintori, inseguiti dal titolare e dai commessi. Il titolare chiede loro di svuotare lo zaino e così il 29enne tira fuori le due salsicce e il pezzo di pane. (Ilrestodelcarlino.it)