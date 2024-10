Quella truffa dei sacchetti Bio (ma di plastica) (Di sabato 19 ottobre 2024) «Ma le buste di cui state parlando, lo sapete che sono illegali?». Inizia così, da un basso nel cuore dei quartieri spagnoli, centro storico di Napoli, la nostra inchiesta sulle shopper, qui prosaicamente definite ’e buste. A farci questa domanda è Nino C., 65 anni, commerciante pluripregiudicato che ha abdicato al traffico di cocaina per quello, parecchio remunerativo e decisamente a basso rischio, dei sacchetti di plastica. Per capire però questa storia - che riguarda tutti quanti, e che riaffiora solo per i numerosi blitz che punteggiano la cronaca - bisogna fare un duplice passo indietro. Il primo è nel 2007 quando con la finanziaria (296/2006) viene introdotto il divieto di commercializzare sacchetti non biodegradabili, cosa che poi avverrà dal 1° gennaio 2011. Panorama.it - Quella truffa dei sacchetti Bio (ma di plastica) Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Ma le buste di cui state parlando, lo sapete che sono illegali?». Inizia così, da un basso nel cuore dei quartieri spagnoli, centro storico di Napoli, la nostra inchiesta sulle shopper, qui prosaicamente definite ’e buste. A farci questa domanda è Nino C., 65 anni, commerciante pluripregiudicato che ha abdicato al traffico di cocaina per quello, parecchio remunerativo e decisamente a basso rischio, deidi plastica. Per capire però questa storia - che riguarda tutti quanti, e che riaffiora solo per i numerosi blitz che punteggiano la cronaca - bisogna fare un duplice passo indietro. Il primo è nel 2007 quando con la finanziaria (296/2006) viene introdotto il divieto di commercializzarenon biodegradabili, cosa che poi avverrà dal 1° gennaio 2011.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cibi ultraprocessati, cosa sono e quali sono i rischi per la salute - Costituiscono in media il 17% della dieta degli adulti in Italia, e circa un quarto di quella di bambini e adolescenti. I cibi ultraprocessati non fanno esattamente parte della dieta mediterranea, ma ... (tg24.sky.it)

Balzo dell’economia in nero: adesso vale 200 miliardi - Mancano all’appello dei conti pubblici 182 miliardi, che vengono da attività legali ma sono sconosciute al fisco ... (repubblica.it)

Stipendi, manovra: quoziente familiare, tetto detrazioni, Irpef e cuneo fiscale: tutte le novità, chi ci guadagna e chi ci rimette - Più soldi in tasca per le famiglie numerose, meno per i single. Cambiano le detrazioni fiscali, che riducono le tasse da versare allo Stato ogni anno. Con l'introduzione di un ... (ilmessaggero.it)