Lortica.it - Quando il Papa ebbe un figlio Papa: intrighi e scandali nella chiesa medievale

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dal 882 d.C. al 1046, si susseguì uno dei periodi più oscuri dellae delto. Furono circa 150 anni di caos per il mondo cattolico, iniziando con l’assassinio diGiovanni VIII e culminando nel 1046,tre papi furono deposti per contendersi il potere. Durante questo periodo, furono destituiti 15 papi, 14 dei quali morirono in carcere o furono esiliati. Nei primi 50 anni, si alternarono 45 papi e antipapi, provocando tre scismi. Il potere veniva gestito con dissolutezza, spesso in compagnia di donne di malaffare. In questo clima di decadenza, un personaggio chiave fu Sergio III, Vescovo di Cerveteri, che fu scomunicato daGiovanni IX per aver processatoFormoso dopo la sua morte.