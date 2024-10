Proroga dell’allerta meteo: maltempo e temporali anche domanica (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto ha Prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli. Si ricorda che fino alle 23.59 di oggi 19 ottobre vige l’ALLERTA ARANCIONE sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e GIALLA sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23. Anteprima24.it - Proroga dell’allerta meteo: maltempo e temporali anche domanica Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile regionale, considerato il quadroattualmente in atto hato di ulteriori 24 ore la vigente allerta. Ile icaratterizzeranno infattila giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massiin assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli. Si ricorda che fino alle 23.59 di oggi 19 ottobre vige l’ALLERTA ARANCIONE sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e GIALLA sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Campania senza tregua : allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre - Non accenna a fermarsi il maltempo. Maltempo in Campania senza tregua: allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre A […] L'articolo Maltempo in Campania senza tregua: allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. (Teleclubitalia.it)

Anche domenica maltempo a Napoli e in Campania : prorogata l’allerta meteo gialla - Per l'intera giornata di domani, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nubifragi e maltempo estremo - è allerta sull’Italia : le previsioni meteo - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . Sarà un fine settimana difficile dal punto di vista meteo, tra allerte rosse, piogge intense e acquazzoni sparsi. (Adnkronos) – Ciclone sull'Italia con nubifragi e maltempo estremo su tutta la Penisola. Queste le previsioni del tempo degli esperti per la giornata di oggi, 19 ottobre, e per i giorni a ... (Webmagazine24.it)