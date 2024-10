.com - Promozione / La Fermignanese vince con merito e conferma di essere leader

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il gol partita all’80’ firmato da Lucciarini appena entrato. Sul finale espulso Saidykhan. Vittoria meritata per quanto prodotto VALLESINA, 19 ottobre 2024 –motivata ed aggressiva continua la marcia solitaria al vertice della classifcia. Subito pericolosa la formazione di Pazzaglia con Patrignani (3?) e Bozzi (9?). Le occasioni continuano ad arrivare in serie, e al 16? Pigliapoco compie un vero e proprio miracolo su Bozzi. Il Barbara si affida a qualche ripartenza. Al 30? è Garota a sfiorare il goal su sche da punizione ed al 42? L. Fraternali si gira in area e con uno splendido diagonale rasoterra sfiora il palo più lontano. Nella ripresa al 56? Labate calcia una punizione dai 30 metri e coglie una clamorosa traversa. Al 65? ancora Izzo ed ancora Pigliapoco che si supera in angolo.