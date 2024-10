Oggi i funerali di Andrea Putzolu, morto in un incidente in moto a Maniago (Di sabato 19 ottobre 2024) La comunità di Vajont è in lutto per la scomparsa di Andrea Putzolu, morto domenica a seguito di un incidente stradale nella zona di Maniago. Il 57enne alle 15 ha perso il controllo della moto finendo fuori strada lungo la strada regionale 251 nei pressi del ponte Giulio. A seguito Pordenonetoday.it - Oggi i funerali di Andrea Putzolu, morto in un incidente in moto a Maniago Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La comunità di Vajont è in lutto per la scomparsa didomenica a seguito di unstradale nella zona di. Il 57enne alle 15 ha perso il controllo dellafinendo fuori strada lungo la strada regionale 251 nei pressi del ponte Giulio. A seguito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi era Andrea Putzolu - morto in un incidente stradale a Maniago - L'uomo ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 13 ottobre nella di Vajont, vicino al vecchio ponte Giulio. . Si chiamava Andrea Putzolu il 57enne morto dopo un tragico incidente stradale in sella a una Suzuki tra Maniago e Montereale Valcellina. . Sul caso sono ancora in corso gli accertamenti da. (Pordenonetoday.it)