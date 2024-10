Napoli, Conte crede in Claudio Turi: il portiere della Primavera nel ‘mirino’ dell’allenatore partenopeo (Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, punta su calciatori di esperienza per portare il club azzurro di nuovo nelle posizioni che contano nel campionato italiano. Nonostante ciò, il mister azzurro è sempre attento ai giovani della Primavera e, non a caso, nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro ha valutato diversi profili. La maggior parte L'articolo Napoli, Conte crede in Claudio Turi: il portiere della Primavera nel ‘mirino’ dell’allenatore partenopeo Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore del, Antonio, punta su calciatori di esperienza per portare il club azzurro di nuovo nelle posizioni che contano nel campionato italiano. Nonostante ciò, il mister azzurro è sempre attento ai giovanie, non a caso, nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro ha valutato diversi profili. La maggior parte L'articoloin: ilnel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sullo : «Il Napoli ha grandi valori tecnici e non solo : Conte ha trasferito grande temperamento - è ciò che sa fare meglio» - Contro queste grandi squadre devi rasentare la perfezione e mettere in campo una grande prestazione. Il “loro” Empoli sta portando avanti un buonissimo campionato, mettendo quei famosi “punti in cascina” – per dirla alla Conte maniera – che tanto potranno essere utili a fine campionato, quando la zona salvezza realmente brucerà e ogni tiro in porta avrà un valore differente. (Ilnapolista.it)

Empoli-Napoli - Sullo : “Conte dà grinta e fiducia ai suoi - dobbiamo fare lo stesso” - Tutti potrebbero essere titolari, abbiamo ancora tempo per decidere. ” The post Empoli-Napoli, Sullo: “Conte dà grinta e fiducia ai suoi, dobbiamo fare lo stesso” appeared first on SportFace. ” Qualche battuta anche sui singoli giocatori reduci da problemi fisici: “Viti è recuperato, ha avuto dei problemini ma è a disposizione. (Sportface.it)

Candreva : «Conte è il miglior allenatore che abbia mai avuto. A Napoli sta facendo un lavoro grandioso» - Mi sarebbe piaciuto molto, ma adesso finirò in Italia». Ne ho avute diverse, ma per l’età che ho si ponderano anche tante componenti. Poi l’ho avuto all’Inter: ti dà tanto, quando scendi in campo sei consapevole della tua forza a prescindere dal contesto e dall’avversario. Durante l’intervista parla anche di Conte. (Ilnapolista.it)