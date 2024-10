MotoGp | Martin domina la Sprint in Australia davanti a Marquez e Bastianini (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Australia di MotoGp. Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara breve davanti a Marc Marquez (Ducati-Gresini) e a Enea Bastianini (Ducati). Quarto posto per Francesco Bagnaia, che cede 6 punti a Martin nella lotta per il titolo e ora si trova staccato di 16 punti dal leader della classifica. La gara è in programma domenica mattina alle 5, ora italiana, con Martin in pole position. Forte vento e nubi dominanti nel corso dei 13 giri. Martin subito al comando, mentre Marquez sbaglia in avvio, scende in ottava posizione, ma inizia una rimonta tanto veloce quanto spettacolare. Jorge tenta subito di scappare e prende margine su Bezzecchi e Bagnaia, che guidano il gruppo degli inseguitori. Dopo tre giri è Pecco a rompere gli indugi, occupando la seconda posizione. Metropolitanmagazine.it - MotoGp | Martin domina la Sprint in Australia davanti a Marquez e Bastianini Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorgeha vinto laRace del Gran Premio didi. Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara brevea Marc(Ducati-Gresini) e a Enea(Ducati). Quarto posto per Francesco Bagnaia, che cede 6 punti anella lotta per il titolo e ora si trova staccato di 16 punti dal leader della classifica. La gara è in programma domenica mattina alle 5, ora italiana, conin pole position. Forte vento e nubinti nel corso dei 13 giri.subito al comando, mentresbaglia in avvio, scende in ottava posizione, ma inizia una rimonta tanto veloce quanto spettacolare. Jorge tenta subito di scappare e prende margine su Bezzecchi e Bagnaia, che guidano il gruppo degli inseguitori. Dopo tre giri è Pecco a rompere gli indugi, occupando la seconda posizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP. Ormai andrebbe istituito “il Mondiale degli altri” - dedicato a chi non calvalca una Ducati! - La differenza tra i propulsori sovralimentati e quelli aspirati raggiunse infatti un livello tale da spingere la Federazione Internazionale a creare una “categoria protetta”. Quello vero e proprio. Un po’ come quando, nella feroce F1 turbocompressa degli anni ‘80, vennero istituiti il “Jim Clark Trophy” e il “Colin Chapman Trophy” per premiare il miglior pilota e la migliore squadra dotate di ... (Oasport.it)

MotoGp - Ducati interrompe lo sviluppo della GP24 : Bagnaia e Martin ad armi pari nella lotta mondiale - Sfida ad armi pari, dunque, che riprenderà dal 18 al 20 ottobre a Philip Island con il gp di Australia, su un circuito in cui entrambi non hanno mai vinto e in nessuna classe. In Inghilterra Ducati aveva portato una carenatura nuova nella parte inferiore della Desmosedici, ma da lì in avanti ogni cosa provata e testata andrà  sulla stagione 2025. (Sport.quotidiano.net)

Ducati svela perché Bagnaia non sarà favorito su Martin nella lotta per il titolo in MotoGP - Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha spiegato perché Pecco Bagnaia non sarà avvantaggiato rispetto a Jorge Martin nella lotta per il titolo iridato della MotoGP 2024.Continua a leggere . (Fanpage.it)