Milan-Udinese infortunio alla spalla per Abraham | la sua partita dura cinque minuti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sfortunatissimo Tammynel secondo tempo di, match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. L’attaccante inglese, entrato in campo al 73?, è stato costretto ad uscire al 78? a causa di unspdestra. Dinamica sfortunatissima per, che aveva la pdel 2-0 dopo una parata di Okoye su Pulisic. L’attaccante impatta la sfera in modo scoordinato, spreca la chance da gol e cade male sulla spdestra, quella che già ad aprile 2023 lo costrinse allo stop a causa di una lussazione ai tempi della Roma.è uscito dal campo visibilmente dolorante: per la frustrazione ha scalciato un tabellone pubblicitario e in panchina è apparso sofferente con la maglietta sul volto. I prossimi esami chiariranno l’entità dell’spper: la suaSportFace.