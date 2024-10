Iltempo.it - Migranti: Lupi, 'criticare sentenza creativa non significa aprire scontro istituzionale'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "unaquanto menosu un provvedimento strategico per il Governo sulla gestione dei flussi migratori non èuno. Le sentenze si rispettano, ma si possono". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio. "Ci auguriamo che questa-aggiunge- non apra una nuova stagione di tensioni tra politica e magistratura, che sarebbe un danno per le istituzioni. Servono regole chiare e condivise per evitare una nuova stagione di conflitto tra toghe e politica che lunedì il Cdm prenderà per attuare un accordo che anche l'Europa prende ad esempio”.