Medioriente: Idf, dopo attacco Cesarea scontri più intensi con Hezbollah (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – Il portavoce dell'esercito israeliano (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, ha avvertito che l'attacco con drone lanciato da Hezbollah contro la residenza privata del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea indurrà Israele a intensificare la lotta contro il gruppo libanese. Lo riporta il Times of Israel. "Stiamo combattendo Hezbollah con determinazione. A causa di questo tentativo e del danno ai civili israeliani, i combattimenti non faranno che intensificarsi", ha detto Hagari.

