Maltempo Catania, strade come fiumi: automobili e moto trascinate via, i video virali sui social. Intervengono i sommozzatori (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna.

Dalla siccità a strade come fiumi : in Sicilia evacuazioni - fiumi esondati - si teme per le prossime ore - La Protezione civile regionale aveva emanato solo una allerta arancione valida per 36 ore prevedendo “precipitazioni diffuse, […] The post Dalla siccità a strade come fiumi: in Sicilia evacuazioni, fiumi esondati, si teme per le prossime ore appeared first on L'Identità. . E’ arrivata la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche ... (Lidentita.it)

