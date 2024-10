LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: tra poco il via della Superpole! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Ricordiamo che il distacco tra Razgatlioglu e Bulega è di ben 45 punti a favore del pilota turco della BMW. 10.30 Buongiorno e benvenuti alla Superpole del GP di Spagna di Superbike. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike, GP Spagna 2024, Bulega spera nel miracolo per il Mondiale. Venerdì molto solido per Nicolò Bulega sulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale della Superbike. Il pilota italiano del team Ducati Aruba.it Racing ha concluso infatti in seconda piazza nella classifica combinata dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino del venerdì. Si posiziona appena alle sue spalle il leader e rivale oltre che favorito per il titolo Toprak Razgatlioglu (Bmw). Tra Bulega e il turco ci sono 46 punti di distacco. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: tra poco il via della Superpole! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34 Ricordiamo che il distacco tra Razgatlioglu e Bulega è di ben 45 punti a favore del pilota turcoBMW. 10.30 Buongiorno e benvenuti alladel GP didi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale, GP, Bulega spera nel miracolo per il Mondiale. Venerdì molto solido per Nicolò Bulega sulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale. Il pilota italiano del team Ducati Aruba.it Racing ha concluso infatti in seconda piazza nella classifica combinata dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino del venerdì. Si posiziona appena alle sue spalle il leader e rivale oltre che favorito per il titolo Toprak Razgatlioglu (Bmw). Tra Bulega e il turco ci sono 46 punti di distacco.

