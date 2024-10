Iltempo.it - Idf pubblica video con Sinwar che fugge nel tunnel la notte prima del 7 ottobre

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Israele, 192024 L'Idf hato un filmato che mostra il leader di Hamas Yahyaladell'attacco del 7, mentrein uncon la sua famiglia e porta con sè il suo equipaggiamento. Secondo l'esercito israeliano, ilè stato recuperato a Gaza diversi mesi fa. "Anche alla vigilia del brutale massacro,era impegnato per la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia", ha detto il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. "Qualche oradel massacro,e la sua famiglia fuggirono da soli nelsi rifornirono di cibo, acqua, cuscini, una televisione e altre provviste per una lunga permanenza". "Oredel massacro,pensava solo a sé stesso e alla sua famiglia mentre inviava i terroristi per il brutale attacco", ha aggiunto Hagari.