Gp d’Australia di MotoGp, Martin fa doppietta a Phillip Island: pole position e Sprint Race (Di sabato 19 ottobre 2024) Phillip Island, 19 ottobre 2024 – Jorge Martin fa una splendida doppietta nelle gare del week end che anticipano quella ufficiale, sulla pista di Phillip Island. Al Gran Premio d’Australia è lotta serrata con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, per la leadership del Mondiale e della gara odierna. Lo spagnolo si prende la Sprint Race e la pole position per la gara ufficiale. Per quest’ultima sessione il tempo è quello di 1:27.296, a soli 50 millesimi dal record della pista. Marc Marquez si posiziona accanto al connazionale e Vinales è in seconda fila, subito dietro. Pecco Bagnaia piazza la quinta posizione, alle spalle di Bezzecchi. Decimo è Enea Bastianini. E Martin si aggiudica anche la Sprint Race (di cui aveva avuto la pole nella qualifica precedente), che si è svolta alle 6 di questa mattina. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Jorgefa una splendidanelle gare del week end che anticipano quella ufficiale, sulla pista di. Al Gran Premioè lotta serrata con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, per la leadership del Mondiale e della gara odierna. Lo spagnolo si prende lae laper la gara ufficiale. Per quest’ultima sessione il tempo è quello di 1:27.296, a soli 50 millesimi dal record della pista. Marc Marquez si posiziona accanto al connazionale e Vinales è in seconda fila, subito dietro. Pecco Bagnaia piazza la quinta posizione, alle spalle di Bezzecchi. Decimo è Enea Bastianini. Esi aggiudica anche la(di cui aveva avuto lanella qualifica precedente), che si è svolta alle 6 di questa mattina.

