Governo Cannella Due anni di successi

(Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Sono stati duedi: le agenzie di rating promuovono l’Italia in maniera convinta, ma non dimentichiamo anche iche abbiamo conseguito rispetto alla nostra postura internazionale, al gettito fiscale, alla ripresa dell’economia”. Lo sottolinea il vicesindaco di Palermo e coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia occidentale, Giampiero, a margine della kermesse per celebrare duediMeloni a Palermo. xd8/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo