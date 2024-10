Giulia Ventura chiude il Maggio del pianoforte a Villa Pignatelli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Chi si aggiudicherà il contest “del”? L’ultima musicista in gara,, è attesa domenica 20 ottobre alle ore 11 per il quarto e ultimo appuntamento del progetto, nella storica veranda di. Dopo i lusinghieri riscontri ottenuti da Giancarlo Grande, Filippo Tenisci e Matteo Cabras, tocca alla giovane pianista novarese completare il concorso organizzato dal “della Musica”, associazione presieduta da Luigia Baratti e con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo. Nel concerto, che è stato incluso anche nella programmazione di Piano City Napoli, la giovane pianista eseguirà la Sonata n. 23 in Fa minore, op. 57 “Appassionata” di Ludwig Van Beethoven, Tre Danze Argentine, op. 2 di Alberto Ginastera, Deux Poèmes, op. 32 di Aleksandr Skrjabin, Allegro de Concierto in Dore, op. 46 di Enrique Granados e Après une lecture de Dante.