Giani chiede stato emergenza nazionale: "Presto quantificazione spese" (Di sabato 19 ottobre 2024) Giani chiede stato emergenza nazionale: "Presto quantificazione spese" Il presidente Regione Toscana Giani chiede stato emergenza nazionale. Dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale per i territori colpiti dal maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana, Giani ha interpellato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci affinché sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Toscana con nuova allerta meteo anche sabato 19 ottobre. Nella missiva inviata al ministero e al dipartimento omonimo, Giani illustra la situazione nelle zone interessate dall'esondazione dei corsi d'acqua nei bacini del Cecina, del Cornia e di quelli afferenti alla parte più alta del bacino dell'Ombrone grossetano e nel bacino dell'Elsa.

Giani : "Stato d’emergenza". Il sindaco Fabio : "Allerta - non avevamo segnalazioni" - "All’Acquacalda – spiega Ezio Sabatini – siamo stati impegnati a lungo per liberare un garage da 400 metri quadri con tre idrovore". Insieme all’assessore alla protezione civile Barbara Magi delinea un obiettivo concreto ("superata l’emergenza, dovremo ragionare sulla situazione di Massetana Romana e su alcune criticità, come quella dei tombini evidenziata a San Miniato", dicono sindaco e ... (Lanazione.it)

Maltempo in Toscana : 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale - . I Vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi da ieri, 17 ottobre 2024, in Toscana a causa dell'ondata di maltempo che ha duramente colpito la regione, in particolare le province di Siena e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: 200 interventi dei vigili del fuoco. ni chiede a Musumeci. (Firenzepost.it)

Tracimazione fiume Cecina. Giani firma stato emergenza regionale - Anche a Castagneto le dinamiche cono quelle tipiche dello scorso settembre. Sulla Sp 18 dei Quattro comuni ci sono smottamenti a tratti lungo tutta la percorrenza e al km 3+900 si è verificata una frana, delimitata da segnaletica provvisoria. La strada è aperta e il tratto franato è delimitato in via provvisoria, in attesa della sistemazione della segnaletica stradale che indica il ... (Corrieretoscano.it)