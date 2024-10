Fisco: Vis Factor, su benzina e tabacco le tasse più odiate (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nella top five delle tasse più odiate dagli italiani al primo posto risultano le accise di benzina e tabacco (29,12%), seguite da Iva (22,41%), tasse sulla casa (18,16%), tasse sul lavoro (17,21%) e canone Rai (9,09%). Lo rileva l'ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg. Iltempo.it - Fisco: Vis Factor, su benzina e tabacco le tasse più odiate Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nella top five dellepiùdagli italiani al primo posto risultano le accise di(29,12%), seguite da Iva (22,41%),sulla casa (18,16%),sul lavoro (17,21%) e canone Rai (9,09%). Lo rileva l'ultima analisi di Vis, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg.

