Eterno visionario la recensione del film su Luigi Pirandello interpretato da Fabrizio Bentivoglio

Fabrizio Bentivoglio, diretto da Michele Placido, interpreta in Eterno visionario un Luigi Pirandello che ripercorre la sua vita e la sua arte, lì dove il confine è sfumato. La nostra recensione del film presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Eterno visionario - Michele Placido esplora il lato più intimo di Luigi Pirandello - Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film di Michele Placido esplora il lato più intimo del genio della letteratura e del teatro. Placido: «Per la prima volta un film dice la verità sulla vicenda umana e artistica di Luigi Pirandello». (Vanityfair.it)

Eterno visionario - Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio : "La vita di Pirandello per capire le sue opere" - Il nostro incontro con lui e con il cast, in occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Uno spettacolo per cui il pubblico non è pronto, uno spettacolo tanto innovativo quanto duro, fatto di vita privata, di follia, di momenti scabrosi e dolorosi. Sono i momenti precedenti alla prima di Sei personaggi in cerca d'autore, al Teatro Valle, a Roma. (Movieplayer.it)

Tra le proiezioni di Roma 2024 arriva Eterno Visionario di Placido - Mortensen star di una Masterclass - Il programma propone inoltre molte anteprime, come Eterno Visionario diretto da Michele Placido e The Return del regista Uberto Pasolini. Le Masterclass Viggo Mortensen, dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera, ritornerà come protagonista di una Masterclass alle ore 16, presso la Sala Sinopoli. Il programma di sabato 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma vede protagonisti Danny DeVito e ... (Movieplayer.it)