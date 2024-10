Biccy.it - Eleonora Giorgi parla del suo funerale e del tempo che le resta

(Di sabato 19 ottobre 2024) Proprio come ha fatto a Verissimo,anche a Vanity Fair hato del suo tumore e di come vive questa delicata situazione. L’attrice in una lunga intervista video per il magazine ha affrontato il tema delche le, come lo sta passando, con chi e cosa cerca di evitare.hato senza troppi problemi di un eventualee l’ha fatto con ironia, ma si è fatta più seria quando ha spiegato come vorrebbe essere ricordata dal suo nipotino.: “Voglio che ilche misia di qualità e passato con chi amo davvero”. “Ilcheè vita. Poi non è importante il quanto, ma il come. Ilche mi rimane? Quando ho saputo tutto ho detto ‘non so quanto mi rimane da vivere, ma se le cure sono solo una lotta contro l’impossibile, che può ridurre ilbuono che mi rimane con voi, allora non le farò’.