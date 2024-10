Thesocialpost.it - Cruciani da Del Debbio, duro attacco alla Dem Malpezzi sui migranti: “Vostra politica? Accogliere chiunque”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Giuseppe, come al solito, non le manda a dire. Il conduttore, ospite a 4 di Sera di Paolo Del, ha espresso una posizione forte sul caso, dando vita a una discussione infuocata con l’esponente del Pd Simonaha criticato duramente la decisione del tribunale di Roma, che ha bloccato il trattenimento deinei nuovi centri in Albania. Una decisione che ha scatenato grandi polemiche e, da parte del conduttore de La Zanzara, una serie di commenti taglienti rivolti all’opposizione. “La magistratura non deve faresui” Secondo, il vero problema risiede nell’intervento della magistratura nelle decisioni del governo. “Lasuinon la può fare un governo democraticamente eletto?“, ha chiesto polemicamente, lamentandosi di come i giudici vogliano prendere il controllo su un tema così delicato.