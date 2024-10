Colleziona una serie di evasioni da casa. Finisce in carcere (Di sabato 19 ottobre 2024) Una serie di evasioni dagli arresti domiciliari, mentre è a processo a Como, con l’accusa di maltrattamenti e stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione in passato. Robert Eduard Vintu, rumeno di 26 anni residente a Bellagio, ieri è stato portato in carcere dai carabinieri di Bellagio, in esecuzione di un aggravamento chiesto dalla Procura. Più volte, l’uomo non è stato trovato a casa, in orari sia diurni che notturni, in violazione dell’obbligo imposto dal giudice. A dicembre, indifferente dell’allarme segnalato dalla centralina del braccialetto elettronico che gli era stato applicato, era andato alla ricerca della donna in un locale pubblico di Villa Guardia, picchiando il suo nuovo compagno. Ilgiorno.it - Colleziona una serie di evasioni da casa. Finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unadidagli arresti domiciliari, mentre è a processo a Como, con l’accusa di maltrattamenti e stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione in passato. Robert Eduard Vintu, rumeno di 26 anni residente a Bellagio, ieri è stato portato indai carabinieri di Bellagio, in esecuzione di un aggravamento chiesto dalla Procura. Più volte, l’uomo non è stato trovato a, in orari sia diurni che notturni, in violazione dell’obbligo imposto dal giudice. A dicembre, indifferente dell’allarme segnalato dalla centralina del braccialetto elettronico che gli era stato applicato, era andato alla ricerca della donna in un locale pubblico di Villa Guardia, picchiando il suo nuovo compagno.

