Colle capitale della cultura 2028. Il Consiglio comunale ha detto sì

Colle sarà candidata a capitale della cultura 2028. Lo ha deciso il Consiglio comunale di ieri che ha votato l'atto di indirizzo stilato dalla giunta a guida Pii per la candidatura del Comune di Colle a capitale italiana della cultura – istituzione del direttivo e del comitato di candidatura. "La candidatura rappresenta un'opportunità straordinaria non solo per la nostra città, ma per l'intero territorio – afferma l'assessore alla cultura Daniele Tozzi –. Questo progetto può rilanciare non solo il patrimonio culturale, ma anche l'economia locale, favorendo investimenti e turismo. Invito ancora una volta tutti a lavorare insieme, con uno spirito di collaborazione, per il futuro di Colle e del territorio. Il nostro impegno è costruire un progetto che guardi lontano, basato su una visione condivisa e orientata allo sviluppo sostenibile".

