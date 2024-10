Ilgiorno.it - Ciclopedonale sul lago di Iseo. Taglio del nastro

(Di sabato 19 ottobre 2024) Da oggi la nuova pistada Toline a Govine di Pisogne, completamente affacciata suld’, è una realtà. Si svolge questa mattina, difatti, l’inaugurazione di quello che, unitamente allaVello Toline, si caratterizza come l’itinerario per pedoni e ciclisti più pittoresco deld’. L’appuntamento è fissato alle 11.15 nella località Cavallo Bianco, da cui si partirà per una camminata lungo la nuova pista, che ora collega quasi direttamente il centro di Pisogne alla frazione di Vello di Marone. Saranno presenti le autorità comunali, tra cui il sindaco Federico Laini, e alcuni rappresentanti della Regione Lombardia. Intanto, proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della pistache collegherà Ponte di Legno al Passo Tonale.