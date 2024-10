Cagliari-Torino Vanoli | Partita importante non sarà facile Assenti Ilic e Sosa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Paolo, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, valida per l’ottava giornata di Serie A: “unacomplicata in uno stadio molto caldo che ho già avuto modo di vedere in Serie B. Noi però dobbiamo pensare a seguire la nostra strada. Non è una gara chiave perché siamo ancora nel girone d’andata, ma è senz’altro una“. Sui tanti infortuni, invece: “Non siamo stati fortunati.è tornato dalla nazionale febbricitante e nella rifinitura ha sentito tirare mentre calciava, quindi deve sottoporsi agli esami. Non cineanche, mentre Tameze ha un po’ di febbre. Schuurs? E’ ancora lunga. E’ recuperato invece Walukiewicz, così come Vlasic, che sta molto bene“.