Brescia combatte nell'anticipo del sabato ma Derthona è troppo avanti e vince di +20 (Di sabato 19 ottobre 2024) Di scena alla Cittadella dello sport di Tortona l'unico anticipo della quarta giornata della Techfind Serie A1.LA PARTITALa cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo aver trovato la prima vittoria nello scorso turno, l'Autosped G BCC Derthona Basket batte anche RMB Brixia Basket 86-68. La Bresciatoday.it - Brescia combatte nell'anticipo del sabato ma Derthona è troppo avanti e vince di +20 Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Di scena alla Cittadella dello sport di Tortona l'unicodella quarta giornata della Techfind Serie A1.LA PARTITALa cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo aver trovato la prima vittoriao scorso turno, l'Autosped G BCCBasket batte anche RMB Brixia Basket 86-68. La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket femminile : Derthona dominante contro Brescia nell’anticipo di Serie A1 - Louka prova ancora una volta a tenere in piedi le ospiti, ma le bianconere hanno tanta qualità in più, da Arado a Marangoni. Inizia già molto bene Derthona con Attura in particolare spolvero, ma almeno inizialmente è soprattutto Louka a tenere incollata Brescia. Cesaro . Hanno però anche dei blackout particolarmente lunghi che permettono a Tagliamento e Nikolic di riportare Brescia fino al -1 ... (Oasport.it)