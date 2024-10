Bologna allagamenti in diverse zone della città Il sindaco Lepore | Non uscite in strada e non usate l’auto in nessuna zona – I video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) Esondano i canali, le strade diventano fiumi. Su, la sera del 19 ottobre, continua a piovere. IlMatteoha detto che «sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore, molto di più del maggio dell’anno scorso». A tutti i cittadini ha chiesto di «nonine nonindi». Per chi risiede nelle aree più critiche, ovvero vicino ai colli e in prossimità dei torrenti, è stato diramato un appello: «Salite ai piani più alti». Esondati il Ravone e altri canali e torrenti come il Navile, il Savena e il Reno, che hanno invaso le strade ingrossati dalla pioggia. Anche la circolazione ferroviaria del nodo bolognese è rallentata. Sui social si stanno diffondendo le immaginiallagata.