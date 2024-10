Biden tiene la Nato fuori dal conflitto. Allarme degli 007 di Seul: "Nordcoreani in Ucraina" (Di sabato 19 ottobre 2024) Joe Biden (foto), Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Keir Starmer hanno affermato ieri la loro "determinazione" nel sostenere l’Ucraina nella sua guerra contro l’aggressore russo, affinché ottenga una "pace giusta e duratura". È quanto si legge nella dichiarazione comune diffusa dopo il vertice a quattro di Berlino. I leader americano, francese, tedesco e britannico si impegnano a "continuare a sostenere l’Ucraina nei suoi sforzi per garantire una pace giusta e duratura, fondata sul diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, nonché sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale". Il rinnovato impegno a fianco di Kiev arriva proprio nelle stesse ore in cui un rapporto degli 007 di Seul rivela come il leader nordcoreano Kim Jong-un "ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno di Mosca". Quotidiano.net - Biden tiene la Nato fuori dal conflitto. Allarme degli 007 di Seul: "Nordcoreani in Ucraina" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Joe(foto), Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Keir Starmer hanno affermato ieri la loro "determinazione" nel sostenere l’nella sua guerra contro l’aggressore russo, affinché ottenga una "pace giusta e duratura". È quanto si legge nella dichiarazione comune diffusa dopo il vertice a quattro di Berlino. I leader americano, francese, tedesco e britannico si impegnano a "continuare a sostenere l’nei suoi sforzi per garantire una pace giusta e duratura, fondata sul diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, nonché sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale". Il rinnovato impegno a fianco di Kiev arriva proprio nelle stesse ore in cui un rapporto007 dirivela come il leader nordcoreano Kim Jong-un "ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno di Mosca".

