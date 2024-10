Beko, novembre orribile. Solo 7 giorni di lavoro. In azione anche Nardella (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo colpo di scena nella vertenza che coinvolge i 299 operai dello stabilimento Beko in viale Toselli; nel mese di novembre ci sarà Solo una settimana di lavoro. L’annuncio è arrivato subito dopo l’incontro dell’azienda con le Rsu da Massimo Martini, segretario della Uilm: "Siamo di fronte a un nuovo record negativo. novembre sarà un mese horribilis: Solo sette giorni di lavoro e nessuna notizia del tavolo al ministero. Indiscrezioni parlano di fine ottobre o inizio novembre, ma se non avremo presto una data di convocazione, ci organizzeremo per manifestare il nostro disagio". E ancora: "Alcuni rumors riferiscono di programmi a medio-lungo termine dell’azienda per lo stabilimento di Varese – conclude Martini –. Credo che la proprietà voglia prendere tempo, anche per osservare l’andamento del mercato. Lanazione.it - Beko, novembre orribile. Solo 7 giorni di lavoro. In azione anche Nardella Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo colpo di scena nella vertenza che coinvolge i 299 operai dello stabilimentoin viale Toselli; nel mese dici saràuna settimana di. L’annuncio è arrivato subito dopo l’incontro dell’azienda con le Rsu da Massimo Martini, segretario della Uilm: "Siamo di fronte a un nuovo record negativo.sarà un mese horribilis:settedie nessuna notizia del tavolo al ministero. Indiscrezioni parlano di fine ottobre o inizio, ma se non avremo presto una data di convoc, ci organizzeremo per manifestare il nostro disagio". E ancora: "Alcuni rumors riferiscono di programmi a medio-lungo termine dell’azienda per lo stabilimento di Varese – conclude Martini –. Credo che la proprietà voglia prendere tempo,per osservare l’andamento del mercato.

