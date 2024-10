Ilgiorno.it - Ambrogino per Berlinguer. Spunta l’asse tra Pd e FdI: "Politico di grande valore". Sala si smarca, Lega critica

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il rosso e il nero. Spesso distanti, ma non sempre. Sulla figura di Enrico, ad esempio, Pd e FdI non sono poi così lontani. È noto che la premier Giorgia Meloni lo scorso febbraio è andata a visitare la mostra dedicata all’ex segretario del Pci a Roma, in occasione dei 40 anni dalla morte delcomunista. Un ideale seguito dell’omaggio del segretario del Msi Giorgio Almirante alla bara dinel 1984. Quarant’anni dopo, la candidatura dell’d’oro di, presentata dai ragazzi e dalle ragazze del sito Internet enrico.it fondato dal milanese Pierpaolo Farina, rinsaldaPd-FdI. La capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni commenta: "Ilstorico edi Enriconon si discute, non esiste un tema da questo punto di vista. Ne parleremo senz’altro in Commissione.