Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 10:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)DEL 18 OTTOBREORE 10.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORO ANULARE AD ECCEZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DI CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA ANCORA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SU VIA CASILINA CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DI ROCCA CENCIA E VIA MARMORELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE RICORDIAMO I LAVORI SULLA TANGENZIALE DICHE AL MOMENTO CREANO DISAGI CON OCDE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SALARIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral