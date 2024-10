Verso Sorrento-Benevento, le parole di Auteri: “Gara non decisiva ma importante per capire il nostro futuro” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dalla sfida al “Viviani” di Potenza (ore 15) contro il Sorrento, squadra che fino ad ora ha conquistato 13 punti e viaggia al nono posto della classifica in coabitazione con l’Avellino. In trasferta il Benevento nelle quattro gare disputate ha vinto in una sola circostanza con il blitz che manca dal 15 settembre a Bari contro il Team Altamura. Regolarmente convocato Prisco che è reduce da un piccolo acciacco. Assenti Nardi, Pinato, oltre ad Avolio e Ciurleo impegnati con la Primavera. CONVOCATI – “Dopo un periodo dove qualcuno si è dovuto fermare le situazioni sono risolte. Ora Acampora, Ferrara e Borello stanno bene e c’è grande possibilità di scelta. Stanno bene tutti. Abbiamo davanti tante gare e ci sarà bisogno di tutti. Quella trascorsa è stata una buona settimana di lavoro. Anteprima24.it - Verso Sorrento-Benevento, le parole di Auteri: “Gara non decisiva ma importante per capire il nostro futuro” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dalla sfida al “Viviani” di Potenza (ore 15) contro il, squadra che fino ad ora ha conquistato 13 punti e viaggia al nono posto della classifica in coabitazione con l’Avellino. In trasferta ilnelle quattro gare disputate ha vinto in una sola circostanza con il blitz che manca dal 15 settembre a Bari contro il Team Altamura. Regolarmente convocato Prisco che è reduce da un piccolo acciacco. Assenti Nardi, Pinato, oltre ad Avolio e Ciurleo impegnati con la Primavera. CONVOCATI – “Dopo un periodo dove qualcuno si è dovuto fermare le situazioni sono risolte. Ora Acampora, Ferrara e Borello stanno bene e c’è grande possibilità di scelta. Stanno bene tutti. Abbiamo davanti tante gare e ci sarà bisogno di tutti. Quella trascorsa è stata una buona settimana di lavoro.

