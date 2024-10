Uomo spara alla moglie per strada e si uccide, tragedia davanti al supermercato a San Severo (Di venerdì 18 ottobre 2024) La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, per strada nel parcheggio di un supermercato Eurospin a San Severo, in provincia di Foggia. La donna è gravissima, l'Uomo è morto sul colpo. Fanpage.it - Uomo spara alla moglie per strada e si uccide, tragedia davanti al supermercato a San Severo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lasi è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, pernel parcheggio di unEurospin a San, in provincia di Foggia. La donna è gravissima, l'è morto sul colpo.

